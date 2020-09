Splinter Cell e Assassin’s Creed VR esclusiva Oculus

Sebbene la tecnologia VR non abbia ancora raggiunto le vette sperate, è ancora in evoluzione, e alcune aziende hanno un interesse acquisito nell’aiutarla ad arrivare dove meriterebbe di essere. Una di queste è Facebook con i loro auricolari Oculus, che oggi ha annunciato due grandi nomi che verranno a rafforzare la loro libreria: Splinter Cell e Assassin’s Creed.

Come annunciato durante l’evento del Facebook Connect, un gioco VR di entrambe le serie di Assassin’s Creed e un nuovo Splinter Cell arriveranno sui dispositivi Oculus. Sebbene Assassin’s Creed sia un franchise attivo, ovviamente, questo sarà il primo titolo solista di Splinter Cell dopo un po ‘di tempo dalla Blacklist nel 2013.

Non sono stati forniti dettagli sui giochi, nemmeno in quale periodo di tempo aspettarli, ma molto probabilmente impareremo di più su entrambi man mano che si avvicina il rilascio. Probabilmente non dovremmo aspettarci esperienze tradizionali da nessuno dei due e da quelli su misura per la realtà virtuale. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.