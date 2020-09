Call of Duty Black Ops Cold War Anteprima: i Black Ops entrano in azione

Dopo essere stati piacevolmente sorpresi dal modo di comunicare il reveal di Call of Duty Black Ops Cold War all’interno di Warzone, la modalità battle royale presente in Call of Duty Modern Warfare, Sony Interctive Entertainment ha recentemente tenuto un briefing sui giochi PlayStation 5, rivelando anche il prezzo e data d’uscita della console next-gen. Sebbene ci siano stati diversi errori importanti sotto il profilo della comunicazione stessa, come ad esempio sui casi legati all’esclusività legati a Demon’s Souls Remake e Final Fantasy XVI, l’opera videoludica in questione è stata una dei protagonisti indiscussi durante la diretta, in cui sono stati mostrati per la prima volta al pubblico alcune sequenze tratte della campagna del prodotto, dove ci siamo potuti fare un’idea sostanziale delle modifiche apportate al gameplay e non solo. Insomma, c’è tanto di cui parlare, ed ovviamente lo faremo in questa anteprima dedicata ad uno dei titoli più attesi per il mese di novembre 2020.

Call of Duty Black Ops Cold War: pronti ad entrare in azione

Al briefing di PlayStation 5, il titolo si è aperto teletrasportato i nostri beniamini, ossia Adler, Woods, Mason che si sono recati in un aeroporto in Turchia alla ricerca di un uomo pericoloso per la sicurezza nazionale. Qui, già si possono notare visivamente i miglioramenti avvenuti con la macchina della nuova generazione poiché abbiamo assistito delle animazioni facciali decisamente d’impatto, i quali dimostrano i benefici del passaggio alla successiva generazione. Nel mentre, abbiamo potuto vedere il nostro protagonista impugnare un fucile d’assalto, dove la riproduzione delle armi è altamente fedele. I nostri protagonisti, dopo aver dato un’occhiata tattica a tutto ciò tramite un binocolo per studiare la situazione e come procedere, hanno iniziato dopo qualche secondo ad aprire il fuoco, mostrando anche un’uccisione avvenuta tramite un cecchino in slow motion facendo vedere il proiettile, proprio come succede nella serie Sniper Elite.

Ed è qui che abbiamo potuto notare i vari cambiamenti, oltre a farci un’idea sui miglioramenti apportati al gameplay. Come era lecito aspettarsi, questo Call of Duty Black Ops Cold War ci risulta abbastanza frenetico, se non di più rispetto ai suoi predecessori. La corsa sembra essere nettamente migliorata così come la scivolata. Però, ci sono delle novità all’orizzonte per la serie, difatti, nel corso della campagna (e ci auguriamo che ci sia solo in questa modalità) sarà possibile utilizzare i vari nemici come degli scudi umani per proteggerci dai proiettili che ci arriveranno addosso, sparando anche con una lieve sicurezza. Anche il livello legato alla violenza è decisamente aumentato anche attraverso delle uccisioni spettacolari mediante il proprio coltello da combattimento, ma tanto non ci meraviglia tantissimo dato a come siamo stati abituati nelle precedenti iterazioni della saga Black Ops

Call of Duty Black Ops Cold War: schieriamo l’RC-XD

Ritornando sempre a parlare del gameplay, ancora una volta possiamo ammirare l’eccezionale gunplay della produzione, che riesce a garantire ancora più soddisfazione quando si sparerà ai propri nemici che incontreremo. Un’altra bocca da fuoco decisamente interessante da usare è senza alcun dubbio il cecchino, quest’ultimo, apparentemente, nella campagna potremo utilizzarlo a nostro vantaggio per effettuare delle uccisioni usufruendo della moviola, decisamente interessante, ma ancora su questo argomento vorremo ulteriori chiarimenti, magari era solo stata introdotta in quella sezione proprio per rendere il tutto ancora più spettacolare. Nella missione, ad un certo punto, i nostri eroi sono saliti su un Pickup, facendo fuori i vari nemici con esplosioni, proiettili e gadget.

Ma c’è una sorpresa ad attendere l’utente: l’RC-XD è tornato, l’iconica macchinina telecomandata con addosso dell’esplosivo al plastico, difatti, nella clip video in questione, abbiamo potuto ammirare ad un’esplosione veramente sensazionale, dove Mason ha fatto saltare un velivolo militare. Sebbene sia stato mostrato molto poco della missione in sé, possiamo reputarci molto soddisfatti con quello presente nella clip video. Purtroppo, ci sono anche diversi interrogativi da porsi per la qualità suddetta della modalità ma, dato che il team che si è occupato della realizzazione della campagna è Raven Studios, io rimango del tutto tranquillo ed auspico una storia veramente sensazionale e piena d’adrenalina, esplosioni ed alcuni colpi di scena, proprio come ci ha insegnato la serie Modern Warfare e Black Ops.

Call of Duty Black Ops Cold War: ecco come si comporta su PlayStation 5

Ok, da quello che abbiamo potuto vedere dalla clip video, anche se, il tutto era compresso dalla diretta, siamo rimasti veramente stupiti dall’opera al livello visivo. Le esplosioni sono veramente belle da vedere quanto l’illuminazione, dove il Raytracing giocherà sicuramente un ruolo fondamentale per rendere ulteriormente il tutto più affascinante. Poi, dalle notizie in nostro possesso, il comparto multiplayer su console next-gen dovrebbe girare in 4K a 120 fotogrammi al secondo. Sicuramente questa risoluzione con tale frequenza d’aggiornamento avrà ridotto pesantemente le qualità delle texture e non solo, però è veramente sensazionale che l’opera riuscirà a raggiungere questi traguardi dal punto di vista tecnico.

Invece, per quanto riguarda il setting, non ci distacchiamo tanto da quanto visto con i primi Call of Duty Black Ops. L’ambientazione, anche se non abbiamo visto troppi scenari per parlarvene accuratamente ma, dato i precedenti, ci aspettiamo veramente diversi posti iconici riproposti durante il periodo della Guerra Fredda. Inoltre, piccolo appunto, vorrei anche più distruttibilità nella campagna di Call of Duty Black Ops Cold War. Vero, questo dipende sopratutto dall’engine utilizzato dagli sviluppatori nella realizzazione del progetto, ma nonostante tutto, quello che ho visto con i miei occhi mi ha lasciato sollevato sotto questo aspetto. Mi aspetto anche la reintroduzione dei file d’intelligence, piccoli collezionabili al cui interno erano presenti dei file confidenziali che descrivevano alcuni aspetti della campagna in Call of Duty Black Ops

Quello mostrato finora sulla campagna al Briefing di PlayStation 5 per Call of Duty Black Ops Cold War mi fa ben sperare. Nonostante l’essenza cross-gen del prodotto, dal punto di vista tecnico, l’opera videoludica certamente non delude, considerando che vanterà del Raytracing, supporto ai 120 fotogrammi al secondo in 4K e l’implementazione del DLSS 2.0 su PC. La campagna sembra veramente adrenalinica, emozionante e piena d’azione, proprio come ci ha insegnato la saga in passato. Insomma, ci sono tanti aspetti che ci hanno convinto ed altri di cui tutt’ora ci poniamo degli interrogativi, ma quest’anno, la serie Call of Duty è senza ombra di dubbio pronta a lasciare nuovamente il segno, cercando di conquistare gli appassionati tornando alle origini dei primi capitoli.