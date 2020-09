PlayStation 4: la console rimarrà importante per Sony

Il PlayStation 5 Showcase ha aperto le porte di una nuova generazione per Sony, tuttavia l’azienda nipponica non ha ancora intenzione di mandare in pensione la PlayStation 4. In una intervista rilasciata al The Washington Post, il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha dichiarato che la PS4 continuerà a rivestire un ruolo estremamente importante per Sony, almeno per i prossimi 3 o 4 anni:

“La community di PS4 continuerà a essere incredibilmente importante per noi per tre o quattro anni. Molti passeranno alla PS5, speriamo, se facciamo bene il nostro lavoro, ma decine di milioni rimarranno legati alla PS4”

A confermare l’intenso interesse di Sony nel mantenere viva la sua attuale console è stata la sorprendente notizia che molti dei titoli che venivano ritenuti esclusive next-gen per PlayStation 5, saranno invece cross-gen disponibili anche per PlayStation 4: è il caso, ad esempio, di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure e Horizon Forbidden West.

Uno sviluppo sorprendente dunque, soprattutto dal momento che, nei mesi scorsi, Sony ha più volte ribadito che la sua strategia era incentrata sull’arrivo di straordinarie esclusive per la sua nuova e scintillante PlayStation 5 (qui trovate tutte le informazioni sulla console). L’azienda nipponica, comunque, non è nuova a questo tipo di strategia: già in passato infatti il supporto per PlayStation 2 e soprattutto per PlayStation 3 era continuato per qualche anno dopo la release della console successiva. Dato lo straordinario successo di PlayStation 4 nella community era lecito aspettarsi lo stesso.