Fortnite: presentato trailer per Playstation 5

Durante la serata del Playstation 5 Showcase svoltasi ieri, non poteva mancare l’annuncio di uno dei titoli più giocati al mondo. Armi viola, outfit post punk, concerti e dj set: ovviamente, stiamo parlando di Fortnite, che continuerà a tenerci occupati ancora per molto, moltissimo tempo. Date pure un’occhiata al trailer qui sotto.

Come annunciato in precedenza, Fortnite sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series a partire dalla data di lancio di entrambe le console. Tutti i progressi e gli acquisti saranno disponibili per i giocatori da riprendere da dove si erano interrotti.