Azur Lane Crosswave: superate le 200mila copie vendute

A poco più di un anno dall’uscita di Azur Lane Crosswave, Compile Heart ha potuto annunciare che il suo sparatutto, ispirato al celebre gioco per mobile, ha raggiunto il notevole traguardo delle 200.000 copie vendute in tutto il mondo. L’annuncio arriva, tra l’altro, in un giorno particolarissimo, perché proprio da oggi il gioco è disponibile anche su Nintendo Switch.

Uscito in Giappone nell’agosto 2019 per PlayStation 4, Azur Lane Crosswave è arrivato in Occidente sulla console di casa Sony, e su PC (via Steam) in tutto il mondo, nel febbraio 2020. Il gioco è ispirato allo sparatutto a scorrimento per dispositivi iOS e Android creato nel 2017 da Shanghai Manjuu e Xiamen Yongshi e pubblicato dall’editore Yostar.

Il titolo di Compile Heart ha portato le atmosfere di questo mobile game di successo in un enorme mondo in 3D, dove le personificazioni delle navi da guerra protagoniste (come Taihou, il personaggio introdotto con il DLC di fine 2019), armate fino ai denti, ingaggiano delle spettacolari battaglie navali, in cui affondare le navi rivali e abbattere aerei.

Le 200.000 copie vendute in un solo anno certificano il grande successo raggiunto da questo titolo in giro per il mondo, soprattutto dal momento che era inizialmente disponibile solo su PS4 e PC. Con l’uscita della versione per Switch, questo successo non può che essere destinato a continuare!