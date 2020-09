Requiem of the Rose King: annunciato l’anime

Attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, l’editore nipponico Akita Shoten ha diffuso un trailer che annuncia l’arrivo dell’adattamento anime di Requiem of the Rose King, il manga shojo della specialista Aya Kanno, ispirato alla tragedia Riccardo III di William Shakespeare, che viene serializzato su Monthly Princess dal 2013.

Ambientato nell’Inghilterra dilaniata dalla Guerra delle Due Rose, la spaventosa guerra civile per il trono inglese tra la casa dei Lancaster e quella degli York, Requiem of the Rose King ha come protagonista Riccardo III, il figlio più giovane di Riccardo Plantageneto, il duca di York, e di Cecily Neville, tormentato dal desiderio di vendicare suo padre, ucciso prima di salire al trono, e dalla sua intersessualità, che gli ha causato il disprezzo profondo della madre. Nel suo terribile e oscuro cammino, il ragazzo incontrerà un nemico imprevisto, e bellissimo.

Il manga si propone come libero adattamento del famoso dramma shakespeariano ed ha riscosso un grande successo: giunto ormai al suo settimo anno di serializzazione, è stato già raccolto in 14 tankobon, l’ultimo dei quali pubblicato soltanto ieri, il 16 settembre 2020. Akita Shoten non ha rilasciato molte informazioni sull’anime e quindi, per tutti i fan dell’opera, non resta che aspettare finché qualche particolare in più non verrà reso noto.