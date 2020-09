Nvidia RTX 3080 disponibile per l’acquisto da oggi

La nuova scheda della linea Ampere di Nvidia uscirà ufficialmente oggi 17 settembre. Il rivenditore online Newegg ha twittato che venderà le Nvidia RTX 3080 dalle 6 di oggi (ora americana).

PSA: Tomorrow 6AM PT, we will be releasing the @NVIDIAGeForce RTX 3080 video cards. They are in HIGH demand so be ready to purchase as they will be flying off our digital shelves. Spread the word.

Be ready at 6AM PT ► https://t.co/gHvazE0jJY pic.twitter.com/G3U4YxpmsF

— Newegg (@Newegg) September 17, 2020