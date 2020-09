Marvel’s Spider-Man Miles Morales Anteprima: l’avvento di un nuovo eroe

Al PlayStation Showcase tenuto ieri sera da Sony, Insomniac Games ha presentato finalmente una demo di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, espansione standalone tratta da Marvel’s Spider-Man del 2018. Specificato più volte che il titolo sarebbe stato un titolo a sé stante venduto a prezzo pieno, abbiamo il passaggio del testimone da Peter Parker al giovane Miles Morales, già presente nell’esclusiva PlayStation 4 che ora, tornerà sulla nuova console di casa Sony in un’edizione rimasterizzata. Nonostante i problemi di comunicazione da parte della casa nipponica, ciò non ha impedito al titolo di Insomniac Games di risplendere nella presentazione, e confermarsi come titolo di lancio di PlayStation 5.

Nonostante l’ottimismo delle nostre parole, non possiamo che rimanere perplessi dinanzi al prezzo con cui tale espansione verrà distribuita sul mercato, colpa anche di un rincaro del listino il cui costo aumenterà unilateralmente per tutti i first party sviluppati per PlayStation 5. Una notizia che sicuramente non farà felice l’utenza di Sony e colpa anche di una tassazione eccessiva in Italia, il titolo rischia di essere a conti fatti poco attraente per il portafogli dei giocatori, già in seria difficoltà con l’acquisto della console stessa. Mettendo da parte il discorso economico, siamo qui per parlarvi di Marvel’s Spider-Man Miles Morales e della dimostrazione presentata durante lo show di ieri sera. Dopo aver esaminato accuratamente la demo, siamo pronti per fornirvi una nostra anteprima della nuova esclusiva targata Insomniac Games!

Marvel’s Spider-Man Miles Morales: l’eredità di un’amichevole Spidey di quartiere

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è ambientato un anno dopo gli eventi di Marvel’s Spider-Man, ove i giocatori vestiranno i panni del giovane Miles, che hanno potuto conoscere abbondantemente nel titolo di Insomniac Games approdato su PlayStation 4 nel 2018. Mentre non si hanno notizie su che fine abbia fatto Peter Parker, sarà Miles Morales a vestire i panni dell’amichevole Spidey di quartiere, e lo farà imparando a proprie spese il significato di responsabilità. Nella demo presentata, troviamo uno spezzone di trama che ci riconduce al presente del nuovo eroe, il quale ricerca un senso di appartenenza nel quartiere di East Harlem, mentre la madre Rio Morales si candida alle elezioni come sindaca di New York. Assistendo al comizio della madre, apprendiamo subito la condizione in cui riversa la grande mela, la quale tornerà ad essere nuovamente lo scenario di una guerra, che questa volta vedrà due fazioni coinvolte. Da una parte abbiamo la Roxxon, una compagnia elettrica che ha stabilito una forza militare nella città, dall’altra invece, dei criminali tecnologicamente avanzati che prendono il nome di “The Underground“. Questa espansione standalone, oltre a coinvolgere Miles Morales nel ruolo di protagonista, rispolvererà un vecchio villain che solamente i fan dell’uomo ragno sapranno riconoscere attraverso i fumetti originali.

Dal punto di vista narrativo, è difficile ancora tirare le somme sulle aspettative da riporre nel nuovo prodotto di Insomniac Games, ma possiamo intuire che la trama assumerà dei connotati molto differenti rispetto al capitolo pubblicato nel 2018. Infatti, questa espansione standalone consacrerà Miles Morales a nuovo Spider-Man, con tutto che Peter Parker – a detta degli sviluppatori – sarà presente anche in questa avventura inedita, la quale ci permetterà di assaporare la bellezza di New York nel periodo natalizio. La presenza di due fazioni a contendersi il controllo di Manhattan replica una situazione politica già vissuta nel gioco base, con la Roxxon ad emulare il ruolo degli uomini della Sable, mentre l’Underground sfrutta la tecnologia avanzata in proprio possesso per creare disordini in città, in barba alle forze di polizia. In tutto ciò, sembra che Miles Morales riesca a prendere in maniera egregia il posto di Peter Parker, tanto da rispecchiarne il carattere e quell’humor che rende il personaggio uno degli eroi più amati della Marvel.

Studente di giorno, Spider-Man di notte

Nella demo mostrata di Marvel’s Spider-Man Miles Morales abbiamo finalmente avuto il tanto agognato gameplay, esibitosi in una manciata di minuti, quanto basta per poter in azione l’erede di Peter Parker. Il combat system appare immutato, con piccoli accorgimenti per rendere quanto più significativa la transizione del protagonista: la sua tuta all’occhio è differente, caratterizzata da un colore nero che s’intervalla alle linee rosse che tessono le ragnatele. Eppure, troviamo due funzionalità interessanti: il camuffamento, il quale rende invisibile all’occhio dei nemici il protagonista, così da far perdere le proprie tracce ed optare per un approccio stealth in combattimento, da combinare possibilmente con delle eliminazioni furtive. Il secondo invece, è la scarica elettrica emessa dalla tuta stessa, con la quale può stordire i nemici liberandosi da eventuali placcaggi. Tale potere conferito dal costume, inoltre, ha diversi utilizzi in combattimento, vediamo infatti come Miles Morales riesca ad elevare in aria e a bloccare tutti i nemici attorno a sé con la scarica elettrica, per poi colpirli con un’esplosione non letale; in un altro momento invece, vediamo come l’eroe riesca a generare una potenza energetica sovraccaricando la tuta, per compiere uno scatto in avanti e mettere fuori gioco l’avversario.

A giudicare inoltre dalla dimostrazione, il gameplay non vede grossi stravolgimenti, ritroviamo un sistema di combattimento che strizza l’occhio al modello realizzato da Rocksteady con Batman, gli inconfondibili accessori già presenti nel gioco base e l’interfaccia rimasta invariata. Non mancano ovviamente le sequenze cinematiche che siglano azioni spettacolari da vivere tutte d’un fiato, caratterizzate dalla presenza di quick time event. E non possono neppure mancare, anche qui, diverse citazioni alle produzioni cinematografiche: infatti la scena del ponte in cui Miles Morales tenta di tenere uniti fisicamente i due pezzi, ci ha rimandati alla scena della nave vista in Spider-Man: Homecoming. Marvel’s Spider-Man Miles Morales dopotutto non necessita di grandi stravolgimenti ludici, dopotutto trattandosi di un’espansione venduta singolarmente, deve puntare a migliorare le problematiche di un combat-system non proprio eccelso del gioco base. Anche la progressione potrebbe rimanere pressoché la stessa, con power up adiacenti al nuovo personaggio in utilizzo.

Ragnatele in 4K

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, dunque il 19 novembre, e vanterà di tutte le funzionalità offerte dalla nuova console di casa Sony. Come dichiarato da Insomniac Games e da quanto abbiamo potuto appurare dalla dimostrazione effettuata ieri sera, il nuovo Spider-Man potrà usufruire della modalità Performance per elevare la prestazione tecnica agli invitanti sessanta fotogrammi per secondo, godendo di una maggiore fluidità nell’azione. L’inizio della demo, in cui vediamo Miles Morales passeggiare con il suo amico per il quartiere di Harlem, mette in campo un gioco di luci invitante, rafforzato splendidamente dalla tecnologia Ray Tracing, con le luci che rifrangono sulle superfici lucide. Come se non bastasse, anche il motore grafico proprietario sembra aver compiuto un ulteriore passo in avanti, con una maggiore definizione dato dal 4K riprodotto dalla console. Ma soprattutto, entrano in gioco le funzionalità del pad DualSense, come il feedback aptico che ci permetterà di sentire lo scorrere dell’energia elettrica nel costume; l’audio 3D invece ci immedesimerà nei meandri di New York attraverso un comparto sonoro accurato, dato dal nuovo headset 3D Pulse. Insomma, la premessa è che la nuova produzione di Insomniac sarà una grande dimostrazione di forza della nuova console di casa Sony.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, con la possibilità di sfruttare l’upgrade gratuito per passare automaticamente alla versione per la nuova console. All’offerta dell’edizione Ultimate, si aggiunge anche Marvel’s Spider-Man Remastered, il quale però nega la possibilità di utilizzare la copia già acquistata – in attesa di ulteriori chiarimenti – per giocare anche su PlayStation 5. Questa singolare avventura dunque ci immergerà nei panni del giovane Miles Morales, in una storia del tutto singolare che vuole evitare qualsiasi forma di ripetizione, schierando sul campo nuovi villain da sconfiggere. Il gameplay troverà una maggiore rifinitura rispetto l’originale, con alcune piccole novità che caratterizzeranno questa espansione standalone. Infine, il titolo punta ad essere il fiore all’occhiello di una line-up di lancio di PlayStation 5 tutto sommato sostanziosa, proponendo un comparto tecnico e grafico orientato ad esibire i punti di forza della nuova arrivata di casa Sony.