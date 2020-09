The Mandalorian Season 2: ecco la sinossi ufficiale

Disney+ ha pubblicato la sinossi della seconda stagione di The Mandalorian. Come il primo trailer rilasciato all’inizio di questa settimana, non svela nulla né contiene grandi rivelazioni. Jon Favreau e Dave Filoni sicuramente sanno cosa stanno facendo a questo punto e non hanno intenzione di rivelare troppo. Detto questo, il filmato da solo è stato sufficiente per rendere i fan di Star Wars davvero entusiasti della stagione 2, che sarà presentata in anteprima il 30 ottobre, esclusivamente su Disney +. In arrivo subito dopo aver ricevuto il trailer della seconda stagione di The Mandalorian, questa prima sinossi ufficiale recita:

“Il Mandalorian e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo di l’Impero Galattico.”

Per quanto riguarda chi saranno questi alleati, non è stato rivelato. Ci sono state molte voci su chi sarà nella prossima stagione, con Ahsoka Tano che è il personaggio principale che i fan stanno sognando. Numerose voci hanno riferito che Rosario Dawson è stata scelta come Ahsoka Tano per la stagione 2 di The Mandalorian, non è stata ufficialmente confermata in questo momento e non era presente nel primo trailer. Nel filmato è stata vista una misteriosa donna incappucciata che si crede sia la lottatrice Sasha Banks, ma non è chiaro chi stia interpretando. Alcuni hanno ipotizzato che potesse interpretare Sabine Wren, con cui Ahsoka è stata vista l’ultima volta in Star Wars Rebels. Questo potrebbe avere senso e fornirebbe una strada per presentare Ahsoka nello show. Tuttavia, queste sono soltanto speculazioni.

Si è anche parlato di un potenziale cameo di Luke Skywalker nella seconda stagione di The Mandalorian. Mando e il Bambino sono a caccia di un Jedi, e a questo punto della linea temporale, circa 5 anni dopo Il ritorno dello Jedi, Skywalker è uno degli unici Jedi conosciuti in circolazione, e forse anche il più noto. Sembra che a un certo punto dovrà almeno essere allevato, specialmente con la sua profonda connessione con il Maestro Yoda. Ahsoka Tano ha anche legami con Yoda, quindi la teoria potrebbe avere senso.

La stagione 2 di The Mandalorian è uno degli eventi più attesi di quest’anno. La prima serie live-action di Star Wars ha debuttato alla fine dello scorso anno ed è diventata rapidamente un successo in tutto il mondo, anche nei paesi in cui non era ancora ufficialmente in streaming. Baby Yoda, alias the Child, è stata una completa sorpresa e i fan si chiedono se Jon Favreau e Dave Filoni saranno in grado di mantenere vivo quell’elemento nella seconda stagione.