Sennheiser rilascia nuovi auricolari MOMENTUM True Wireless 2

Sennheiser rilascia La serie MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition per rendere omaggio all’azienda.

Le MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition, sono la scelta ideale per l’ascoltatore, offrono una qualità del suono eccezionale e i driver dinamici da 7 mm di Sennheiser, che creano un suono stereo con bassi profondi, medi naturali e acuti chiari e dettagliati. L’equalizzatore integrato e l’app Smart Control di Sennheiser, consentono di personalizzare l’esperienza audio in base ai gusti individuali, mentre anche gli ambienti rumorosi non comprometteranno la qualità dell’audio, grazie alla cancellazione attiva del rumore che funziona simultaneamente con l’eccellente isolamento passivo del rumore. Inoltre, la funzione Transparent Hearing degli auricolari consente di mimetizzarsi con il suono ambientale per riportare l’attenzione dell’ascoltatore sul proprio ambiente quando necessario.

Con una durata della batteria di 7 ore, che può essere estesa fino a 28 ore caricando in movimento utilizzando la custodia in dotazione, gli amanti dell’audio

possono davvero godersi un’esperienza di ascolto che dura tutto il giorno. Progettato gli auricolari sono, inoltre, donati di comandi touch intuitivi che permettono di personalizzare i controlli audio e delle chiamate e interagire con gli assistenti vocali come Google Assistant o Apple Siri. Altrettanto intuitiva, la funzione Smart Pause anticipa le esigenze dell’ascoltatore mettendo in pausa l’audio quando gli auricolari vengono rimossi e riprende senza problemi quando viene sostituito nell’orecchio.

Le MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition sono disponibili ora al prezzo di 299€ sul sito ufficiale di Sennheiser