Turtle Beach annuncia oggi che le nuove Stealth 700 Gen 2 e Stealth 600 Gen 2, Cuffie da Gaming Wireless per Xbox e PlayStation saranno disponibili da domenica 20 settembre 2020 (le Stealth 700 Gen 2 per PlayStation saranno disponibili dal 4 ottobre in Europa). Le Gen 2 sono la diretta evoluzione delle acclamate Stealth 700 e 600, e sono progettate per potenziare le cuffie più vendute di Turtle Beach in tutti i loro aspetti, grazie ad un look elegante e ridefinito, compatibilità cross-generation con Xbox One e Xbox Series X | S, e con PlayStation 4 e PlayStation 5. Suono potente, chat cristallina grazie al microfono flip-to-mute più largo che si nasconde all’interno del padiglione una volta chiuso. Le Stealth 700 Gen 2 e le Stealth 600 Gen 2 saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati e su sito ufficiale della Turtle Beach al prezzo di 149,99 € e di 99,99 €.

Di seguito trovere i dettagli di ogni cuffia:

Stealth 700 Gen 2

Le nuove Stealth 700 Gen 2 di Turtle Beach sono dotate di una serie di miglioramenti in termini di prestazioni, comfort e stile. L’audio di gioco è stato messo a punto e perfezionato per offrire un suono surround migliore. Un microfono flip-to-mute più grande e ad alta sensibilità migliora la chiarezza della chat e si nasconde perfettamente nel padiglione auricolare quando è silenziato. I nuovi cuscinetti auricolari Aerofit in memory foam e in gel refrigerante circondano gli altoparlanti Nanoclear da 50 mm potenziati, e un archetto rinforzato in metallo completamente ridisegnato offre il massimo del comfort, oltre che una lunga vita delle cuffie. La durata della batteria è stata notevolmente migliorata, arrivando oltre le 20 ore. I giocatori possono anche utilizzare la connettività Bluetooth per connettersi alla nuovissima applicazione Turtle Beach Audio Hub per personalizzare facilmente i propri settaggi e programmare il pulsante rimappabile della cuffia, così come ascoltare musica o rispondere alle chiamate durante il gioco. Gli utenti Xbox potranno ancora una volta sfruttare la tecnologia wireless Xbox che collega automaticamente le cuffie direttamente alla console, mentre il gioco e la chat senza fili su PS4 e PS5 sono gestiti attraverso il trasmettitore USB incluso.



Stealth 600 Gen 2

Gli aggiornamenti alle Stealth 600 Gen 2 dispongono di un sound più raffinato, così come un più grande microfono flip-to-mute ad alta sensibilità che offre una migliore chiarezza della chat e che ora si integra perfettamente nelle cuffie quando è silenziato. L’archetto delle Stealth 600 Gen 2 è stato rinforzato per una maggiore durabilità, mentre i morbidi cuscinetti auricolari, totalmente glass-friendly, offrono un comfort ideale, mentre gli altoparlanti da 50 mm producono un suono di alta qualità. il tasto pre-set presente sulla cuffia permette di impostare con facilità la modalità desiderata, con i giocatori che potranno, tra le altre cose, continuare a contare sull’esclusivo Superhuman Hearing di Turtle Beach. Infine, la connettività su Xbox continua ad utilizzare la tecnologia wireless Xbox in modo che i giocatori possano connettersi con la semplice pressione di un pulsante, mentre il gioco wireless e la chat su PS4 e PS5 sono gestiti attraverso il trasmettitore USB incluso.

Per maggiori informazioni sulle nuove Stealth 700 Gen 2 e sulle Stealth 600 Gen 2 per Xbox One, Xbox Series X, PS4, e PS5, così come per le ultime novità sui prodotti Turtle Beach, potete visitare questo sito