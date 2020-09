Team Heretics inizia la partnership con Uber Eats

L’organizzazione Esports spagnola Team Heretics ha annunciato l’inizio della partnership con la nota applicazione di food delivery Uber Eats. Già in precedenza, la squadra aveva pubblicato sui propri social della presenza di un codice sconto del ben 75% chiamato “HERETICS75”.

Dopo il successo causato da questa iniziativa, entrambe le parti hanno deciso di stabilire una collaborazione stabile. Infatti, Uber Eats agirà da sponsor ufficiale per Team Heretics. L’offerta “HERETICS40” è stata lanciata proprio per commemorare l’evento.

Quest’ultima permette al consumatore di beneficiare di un codice sconto del 40% per ordini superiori a 15 euro.

Noi di GamesVillage.it, come sempre, siamo molto felici di vedere sempre più aziende non endemiche entrare a far parte dell’ecosistema degli Esports.