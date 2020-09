London Esports annuncia che Kappa sarà il nuovo fornitore

L’organizzazione Esports inglese London Esports ha annunciato che il noto brand sportivo italiano Kappa sarà il fornitore ufficiale per quanto concerne i kit di abbigliamento dei vari membri.

L’accordo pluriennale prevede che l’azienda produca una vasta gamma targata London Esports, per cui verrà formato un vero e proprio merchandise. Quest’ultimo comprende la realizzazione di felpe, maglie, tute e molto altro.

Ovviamente, noi di GamesVillage.it non possiamo che essere felici nel notare di come un marchio italiano abbia preso un’interesse nel settore degli sport elettronici, tanto da entrare a farne parte. Questa è un’ulteriore conferma di come il mercato degli Esports si stia evolvendo sempre più rapidamente, anche nel nostro Paese.