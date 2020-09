Matrix 4: Neal Patrick Harris parla del suo coinvolgimento

Mentre la produzione di Matrix 4 ha ricominciato le riprese a Berlino, il candidato all’Emmy Neil Patrick Harris ha finalmente parlato del suo coinvolgimento nel tanto atteso quarto episodio della saga della Warner Bros. Pictures. Parlando del regista Lana Wachowski durante una recente intervista a The Jess Cagle Show di SiriusXM, Harris ha condiviso che Matrix 4 sarà diverso dalla sua trilogia originale in termini di stile visivo, definendo il film “ambizioso” e menzionando brevemente l’uso di funi.

“Penso che abbia una grande energia inclusiva e il suo stile si sia spostato visivamente da ciò che aveva fatto in passato rispetto a ciò che sta facendo attualmente. Ho sempre voluto essere un protagonista in un grande film d’azione con cavi e cose del genere e questo non è male per me, ma è certamente tangenziale e divertente per me poter giocare un po’ nel parco giochi”

Lana Wachowski ha co-scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell e dirigerà anche il film. Il direttore della fotografia premio Oscar John Toll (Legends of the Fall, Braveheart) girerà l’attesissimo sequel, succedendo a Bill Pope, direttore della fotografia per la trilogia originale.

Matrix 4 vedrà il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, che riprenderanno i loro ruoli iconici di Neo, Trinity e Niobe. Il film sarà interpretato anche dai nuovi arrivati Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II, che si dice interpreterà il giovane Morpheus dato che Laurence Fishburne non tornerà nei panni del mentore di Neo. È stato recentemente annunciato che se la pianificazione dovesse funzionare, Lambert Wilson potrebbe tornare per Matrix 4 nei panni del cattivo Merovingio.

I dettagli della trama del quarto film live-action del franchise di Matrix non sono stati rivelati e, vista la fine di Matrix Revolutions del 2003, non potrebbe non essere una sinossi semplice da riportare. Originariamente previsto per il rilascio il 21 maggio 2021, Matrix 4 è stato ora rinviato al 1 ° aprile 2022, a causa della temporanea interruzione della produzione causata dalla pandemia in corso.