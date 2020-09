Shaman King: emersi alcuni dettagli sulla serie reboot

Lo scorso giugno, la notizia del ritorno di Shaman King con una serie anime reboot aveva scatenato la felicità di tutti i fan del manga di Hiroyuki Takei, e ora finalmente cominciano a emergere i primi dettagli. Il primo trailer della serie, condiviso attraverso il sito ufficiale, ha infatti rivelato qualcosa in più, a partire dalla finestra d’esordio del reboot, che sarà nell’aprile 2021.

Inoltre sono stati rivelati i nomi dello staff e del main cast: la nuova serie sarà prodotta dallo studio Bridge, con la regia di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins), gli script di Shoji Yonemura (Pokemon) e il character design di Satoiko Sano (Talentless Nana). Le musiche saranno curate da Yuki Hayashi (My Hero Academia). Il ruolo del protagonista, il giovane Yoh Asakura è stato affidato a Yoko Hikasa (High School DxD, Sword Art Online Alternative), mentre Katsuyuki Konishi (Full Metal Panic, Fairy Tail, JoJo Bizarre Adventure) tornerà nel ruolo di Amidamaru, che aveva già interpretato nella serie originale del 2001. Torneranno anche Megumi Hayashibara (Neon Genesis Evangelion, Pokemon, One Piece) nel ruolo di Anna Kyoyama e Minami Takayama (Detective Conan, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Ruronoi Kenshin) in quello di Hao Asakura.

Shaman King è stato serializzato tra il 1998 e il 2004, anno nel quale è stato brutalmente interrotto, raggiungendo ben 35 volumi pubblicati. Il reprint del 2009 ha però rivelato un “vero finale” che ha reso giustizia a una delle serie shonen più amate dell’inizio degli anni 2000.

E voi? Siete tra i fan di Shaman King? Non vedete l’ora di vedere la nuova serie? Preparatevi allora, Yoh sta per tornare!