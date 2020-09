The Mandalorian vincitore agli Emmy Awards

La terza notte dei Creative Arts Emmy si è svolta ieri sera e la fortunata serie TV di Star Wars di Lucasfilm The Mandalorian è ora ufficialmente vincitrice agli Emmy. Con quindici nomination totali quest’anno, la serie ha ottenuto cinque vittorie durante il live streaming della parte Scripted dei Creative Arts Emmy, dandole il maggior numero di vittorie di un singolo programma finora quest’anno. Tra i premi assegnati a The Mandalorian c’erano Outstanding Production Design For A Narrative Program (Half-Hour), Outstanding Cinematography For A Single-Camera Series (Half-Hour), Outstanding Sound Editing For A Comedy or Drama Series (Half-Hour) , Straordinario mixaggio audio per una serie comica o drammatica (mezz’ora) e straordinari effetti visivi speciali.

The Mandalorian non è riuscita ad assicurarsi gli Emmy per Outstanding Fantasy / Sci-Fi Costumes (assegnato a Watchmen della HBO), Outstanding Prosthetic Makeup For A Series, Limited Series, Movie or Special (assegnato a CBS All Access ‘Star’ Trek: Picard) e Eccezionale montaggio di immagini con videocamera singola per una serie drammatica (assegnato a Succession).

La serie riceverà altri due premi degli Scripted Creative Arts Emmy di oggi per Outstanding Music Composition For A Series (Original Dramatic Score) per Ludwig Göransson e Outstanding Character Voice-Over Performance per Taika Waititi nel ruolo del personaggio IG-11. Ci sono altri tre premi che la serie potrebbe ottenere durante la cerimonia dei Primetime Emmy Awards, tra cui Outstanding Stunt Coordination For A Drama Series, Limited Series or Movie, Outstanding Guest Actor In A Drama Series (Giancarlo Esposito) e Outstanding Drama Series.

I 72esimi Emmy Awards saranno ancora presentati in anteprima il 20 settembre su ABC, ma la folla non si riunirà al Microsoft Theatre nel centro di LA poiché i candidati e il presentatore Jimmy Kimmel si uniranno a distanza. Altri candidati agli Emmy di quest’anno includono Watchmen, che guida con 26 nomination, oltre a The Marvelous Mrs. Maisel, Ozark, Succession, Saturday Night Live e Schitt’s Creek. Ma dopo aver saputo di tutti questi premi, siete pronti a vedere la seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ a partire dal 30 ottobre?