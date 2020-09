Ecco cosa è stato mostrato nell’ultimo Nintendo Direct

La leggendaria serie Monster Hunter raggiunge nuove vette con Monster Hunter Rise, in arrivo su Nintendo Switch il 26 marzo 2021. In questo nuovo gioco, i giocatori avranno la possibilità di elevarsi al di sopra del mondo grazie a creature che consentono loro di scalare rupi e di volteggiare sopra a territori mozzafiato. Monster Hunter Rise è stato presentato nell’ultimo video della serie Nintendo Direct Mini: Partner Showcase insieme ad altri appassionanti giochi di publisher e sviluppatori terzi. La presentazione è disponibile visitando il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase Settembre 2020.

Nell’altro episodio della serie Monster Hunter annunciato durante la presentazione, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il giocatore veste i panni di un Rider e si tuffa in un’avventura GdR popolata dai più noti mostri della serie. Oltre alle novità su Monster Hunter, nella presentazione si parla anche di altri giochi di sviluppatori e publisher terzi per Nintendo Switch, tra i quali Disgaea 6: Defiance of Destiny, nuovo episodio della serie tanto acclamata dai fan dei GdR tattici, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, un nuovo modo per tenersi in esercizio usando la console Nintendo Switch e Ori and the Will of the Wisps, seguito del platform d’azione Ori and the Blind Forest, in uscita oggi!

Ecco alcuni dei momenti salienti del Nintendo Direct Mini: Partner Showcase e del video dedicato a Monster Hunter: