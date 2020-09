Magatsu Wahrheit Zuerst: rivelata la data d’esordio

Il sito ufficiale dell’anime Magatsu Wahrheit Zuerst, tratto dal celebre videogioco RPG per smartphone di KLab Games ha rivelato un trailer promozionale che ha svelato molti particolari della futura serie animata, a partire dalla data d’esordio sugli schermi giapponesi, che sarà il 13 ottobre sul canale Tokyo MX.

Già annunciata lo scorso 23 aprile, la serie sarà ambientata in un mondo post apocalittico dove i Mobile Army Corps sono gli unici in grado di opporsi ai dieci Light che hanno distrutto la terra. L’anime, prodotto da Yokohama Animation Lab, sarà diretto da Naoto Hosoda, che si occuperà anche degli script, in collaborazione con Yuichiro Momose. Il character design sarà di Hakiko Sugizono, e le musiche di Masaru Yokoyama.

Il nutrito cast dell’anime comprende nomi come Atsushi Abe (A Certain Magical Index) che doppierà Inumaeru, Yuki Ono (JoJo Bizarre Adventures, Beastars) nel ruolo di Reokadio, Yumiri Hanamori (Overlord, Demon Slayer) che sarà Shake e Yukiyo Fujii (Fairy Tail, Lupin III: Italian Game) come Erufuriide. E poi ancora Kenjiro Tsuda (Devilman Crybaby, Yu-Gi-Oh!) come Heruman, Taishi Murata (Sword Art Online Alicization) come Damien, Katsuyuki Konishi (Akame ga Kill, Mobile Suit Gundam 00) come Professor Radovaud, Maria Naganawa (Cells at Work!) come Ilma e ancora molti, molti altri ancora.

Preparatevi dunque: Magatsu Wahrheit Zuerst arriverà presto!