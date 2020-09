The Flash: le riprese inizieranno a Marzo 2021

The Flash potrebbe essere uno dei progetti cinematografici più attesi. Certo, nessuno sta ignorando l’entusiasmo per The Batman di Matt Reeve, ma The Flash con Ezra Miller ha i fan più eccitati e il film è destinato a vedere non solo il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman, ma anche Ben Affleck tornerà nei panni di Batman in un film che è destinato a stabilire il multiverso all’interno del DCEU. Mentre i fan dovranno aspettare un bel po’ di tempo prima di vedere come tutto questo troverà una quadratura – il film dovrebbe uscire il 2 giugno 2022 – ora sappiamo che The Flash sta cercando di iniziare la produzione a marzo 2021.

La data arriva da un nuovo rapporto di The Wrap che rileva che il film dovrebbe iniziare le riprese nel marzo 2021, ma che la data è ancora soggetta ai protocolli di sicurezza COVID-19. Quei protocolli sono diventati la nuova “norma” quando si tratta di riprendere il lavoro di film e televisione, ma abbiamo anche visto produzioni interrotte, anche se solo temporaneamente, a causa delle preoccupazioni COVID-19. La stessa produzione di The Batman è stata recentemente interrotta quando la star del film Robert Pattinson è risultata positiva al COVID-19.

Per il momento non si sa molto di The Flash a parte il ritorno di Keaton e Affleck nei panni di Batman. Il regista Andy Muschietti ha precedentemente indicato che il legame di Barry (Miller) con il batman di Affleck è ciò che pone davvero le basi per il debutto di Keaton nel film.

“È la linea di base. Fa parte di quello stato inalterato prima di lanciarci nell’avventura di Barry. C’è una familiarità lì. Questo film è un po’ il cardine, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide. È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che hai visto esiste, e tutto ciò che vedrai esiste, nello stesso multiverso unificato.”

Ha anche anticipato come il film si inserisce nel DCEU generale, descrivendo il film come una “corsa”.