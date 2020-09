Hades esce dall’Accesso Anticipato e arriva su Switch

Quando Supergiant Games ha annunciato che avrebbe pubblicato il suo titolo, Hades, su Nintendo Switch ad un certo punto del 2020, nessuno si sarebbe aspettato la data odierna per la decisione. Proprio così, il titolo action rogue-like è disponibile da oggi sulla console di casa Nintendo.

In contemporanea, lo sviluppatore ha anche annunciato l’uscita dal programma Accesso Anticipato di Steam, pubblicando così la versione 1.0 della loro ultima fatica. L’annuncio è stato fatto questo pomeriggio durante l’evento Nintendo Direct Mini. Vi ricordiamo, inoltre, che poco tempo fa la Supergiant Games ha purtroppo ufficializzato il mancato supporto, all’uscita (e quindi, ora), del cross-save tra PC e Nintendo Switch. Qui sotto potete trovare una panoramica del titolo da Steam.

Hades è un dungeon crawler rogue-like che sfoggia gli aspetti migliori dei titoli Supergiant acclamati dalla critica, come la rapida azione diBastion, la profondità e l’atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre.

UNA FUGA INFERNALE

Nei panni dell’immortale principe degli Inferi, brandirai i poteri e le mitologiche armi dell’Olimpo per liberarti dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga.

SCATENA LA FURIA DELL’OLIMPO

Lasciati aiutare dagli dei dell’Olimpo! Incontra Zeus, Atena, Poseidone e tanti altri, e scegli fra le decine di Benefici a disposizione per potenziare le tue abilità. Potrai sviluppare il tuo personaggio in migliaia di modi diversi.

INCONTRA DEI, FANTASMI E… MOSTRI

Un cast di coloriti e memorabili personaggi, interamente doppiati, ti attende! Sviluppa il tuo rapporto con loro e scopri centinaia di eventi di trama unici dipanando poco a poco le ambizioni e le motivazioni di questa grande e problematica famiglia.

MASSIMA RIGIOCABILITÀ

Nuove sorprese ti attendono a ogni nuova esplorazione dei mutevoli labirinti degli Inferi, i cui boss guardiani si ricorderanno del tuo passaggio. Usa il potente Specchio della Notte per diventare più forte in maniera permanente e aumentare le tue possibilità di successo alla tua prossima fuga da casa.

NIENTE È IMPOSSIBILE

I potenziamenti permanenti permettono anche a chi non è abile come un dio di divertirsi con l’emozionante sistema di combattimento e di vivere l’avvincente storia di Hades. Se, però, ti senti davvero in gamba, alza il livello di difficoltà e preparati ad affrontare brutali scontri che metteranno alla prova le tue abilità.