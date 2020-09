Super Mario Bros.: Nintendo continua il film per il 2022

Nel suo ultimo Corporate Management Policy Briefing, reso pubblico lo scorso mercoledì, Nintendo ha annunciato che il progetto del nuovo film di Super Mario Bros., prodotto da Illumination (la casa di produzione di capolavori d’animazione come Cattivissimo Me, Minions e Sing) procede in modo spedito (tanto che i lavori sul film sono proseguiti senza sosta anche durante la pausa forzata per la pandemia da Covid-19) e farà il suo esordio nei cinema nel 2022.

Il film era stato annunciato nel 2018, e il fondatore di Illumination, Chris Meledandri, aveva parlato diffusamente dell’ampio coinvolgimento nel progetto del creatore del personaggio Shigeru Miyamoto, sottolineando come spesso, le produzioni hollywoodiane, tendano a dare poco ascolto alla voce dell’autore.

Ma la genesi del progetto si può datare ancora più indietro. L’idea di un nuovo film ispirato alla serie di videogiochi del franchise di Super Mario Bros. risaliva già al 2014, quando Nintendo, secondo quanto riportato da Buzzfed, aveva parlato della possibilità di produrre la pellicola con Sony Pictures. Nel maggio 2016 era poi stato lo stesso presidente della compagnia nipponica, Tatsumi Kimishima, a confermare, in una intervista a The Asahi Shimbun, che Nintendo si stava confrontando con varie major cinematografiche su un film ispirato ai propri giochi con protagonista l’idraulico italiano (ma siamo proprio sicuri che sia originario del Belpaese?).

Nel 2017 infine, il The Wall Street Journal e il The Hollywood Reporter, avevano riportato di come Illumination fosse vicina a raggiungere un accordo con l’azienda giapponese che, secondo i più informati all’epoca, avrebbe previsto più di una pellicola, anche se finora soltanto un film, quello che farà il suo esordio tra due anni, è stato confermato.

La notizia, insomma, renderà felici tutti i tantissimi fan di una delle più note serie di videogiochi della storia! Finora Mario è arrivato al cinema con un adattamento live-action poco fortunato datato 1993, speriamo che la nuova pellicola possa avere una miglior sorte!