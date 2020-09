Ori and the Will of the Wisps disponibile ora su Switch

Sebbene Moon Studios riferì precedentemente che portare Ori and the Will of the Wisps su Nintendo Switch sarebbe stata un’impresa incredibile, sembra che i passi da fare per portare il titolo sulla console Nintendo non fossero del tutto impossibili, visto che il “piccolo” capolavoro targato Moon Studios è da oggi disponibile sulla console nipponica.

È stato tenuto come annuncio di chiusura del Nintendo Direct Mini e, la cosa migliore è che sarà acquistabile già da oggi sull’eShop, cosa che nessuno si sarebbe aspettato quest’oggi. Proprio come il primo Ori, il quale è giunto durante il corso dell’anno sulla console ibrida, il secondo che debutta in giornata è la prova che Microsoft stia spingendo per dar vita a porting vari su altre console oltre alle loro.

Considerando quanto il secondo capitolo sia gradini più su rispetto al primo, guardando all’aspetto tecnico soprattutto, sarà curioso capire come girerà su Nintendo Switch, visto che su Xbox One arrivò con qualche problema di fluidità. In ultimo, non per importanza, vi segnaliamo l’edizione da collezione tramite iam8bit di Ori and the Will of the Wisps. Potete trovare il trailer di lancio per Nintendo Switch del titolo qui sotto, mentre vi ricordiamo che è atteso anche per Xbox Series X.