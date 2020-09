PUBG Mobile collabora con la band K-Pop BLACKPINK

PUBG Mobile ha appena annunciato una collaborazione con BLACKPINK. A seguito del divieto di PUBG Mobile in India, sembra che PUBG Corp stia sfruttando al massimo il suo mercato asiatico e il boom del K-Pop.

Le BLACKPINK sono enormi sulla scena K-Pop e il gruppo femminile sudcoreano ha recentemente collaborato con Selena Gomez. La formazione della band include Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. L’ultima canzone che ha portato Gomez in alto nella classifica, “Ice Cream“, è arrivata al numero 8 della Billboard Global 200. In effetti, BLACKPINK ha l’onore di essere la band coreana più quotata nella classifica Billboard Hot 100.

Guess who is coming. pic.twitter.com/7gONmNMGgi

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 14, 2020

Pubblicando sul Twitter ufficiale di PUBG Mobile , il tweet recitava “Indovina chi sta arrivando“, accanto a una grafica di colore rosa e il campo di battaglia riflesso in un paio di occhiali rosa.

Facendo un po ‘di lavoro da detective, i fan hanno subito capito che era Lisa Manoban. Collegando i capelli rosa alla notevole varietà di colori ed acconciature della cantante, tuttavia, altri hanno messo insieme i pezzi ed erano irremovibili che fosse Jennie Kim o Rosé Park. Fondamentalmente, era sempre più probabile che BLACKPINK arrivasse presto su PUBG Mobile .

Aggiungendo benzina sul fuoco, i fan hanno notato che Lisa (resa popolare come Lalisa) è la portavoce di Brawl Stars , che è un altro dei più grandi giochi per dispositivi mobili di Tencent. Rendendo ufficiale l’annuncio, YG Entertainment ha confermato che le principesse K-Pop hanno trovato una nuova casa. Con PUBG che inserisce Easter Egg BLACKPINK come il loro martello luminoso (BI-Ping-Bong) nei suoi teaser, la band è stata collegata al gioco per un po ‘.

K-Pop e giochi vanno di pari passo, soprattutto quando si tratta di League of Legends . I prossimi Mondiali 2020 hanno anticipato la caduta di una nuova leggenda chiamata Seraphine, che sembra essere lei stessa un’aspirante cantante. Inoltre, K / DA avrà ancora una volta un’enorme presenza ai Mondiali di quest’anno.

Tuttavia, non c’è modo di sfuggire all’ascesa meteorica delle BLACKPINK. Oltre ad essere il primo gruppo K-Pop a superare un miliardo di visualizzazioni su YouTube, c’è anche il prossimo documentario, BLACKPINK: Light Up The Sky , in arrivo su Netflix ad ottobre.

Poiché PUBG Mobile continua a far crescere la sua base di giocatori in tutto il mondo, una partnership con BLACKPINK potrebbe essere redditizia per tutti i soggetti coinvolti. Sfortunatamente, non ci sono notizie su quando avrà luogo la collaborazione BLACKPINK e cosa potrebbe comportare. In ogni caso, aspettati di vedere un sacco di macchie di rosa sulla mappa se le ragazze BLACKPINK si fanno strada cantando nel gioco.