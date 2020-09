Among Us: ecco a voi la guida

Apparentemente dal nulla, il PC e Mobile Game Among Us di InnerSloth ha preso il sopravvento prima Twitch.tv e successivamente l’intero mondo dei giochi. Il gioco in stile mafioso è il gioco sociale perfetto, soprattutto se non hai litigato di recente con i tuoi amici ma desideri una buona discussione. Disponibile su Steam, iOS e Android, la migliore esperienza ha dimostrato di essere qualunque piattaforma ti permetta di comunicare con i tuoi amici (e presto di essere nemici) tramite chiamata vocale.

Le Basi

Among Us è un gioco da cinque-dieci giocatori, anche se “più siamo , meglio è”. All’inizio di un round, ai giocatori verrà assegnato un ruolo in modo casuale, diventando Imposters o Crewmates. Mentre l’obiettivo di quest’ultimo è finire i loro compiti o trovare tutti gli Imposter, il primo deve uccidere i compagni di squadra fino a quando non rimane solo la stessa quantità di buoni e cattivi, o di far scadere il timer su un Sabotaggio – più su questo in un momento.

Gli impostori ricevono abilità speciali per svolgere tale compito, poiché possono utilizzare il sistema di ventilazione per spostarsi tra le uscite e le stanze, nonché attivare i Sabotaggi. A seconda della mappa che stai giocando, le “prese d’aria” hanno diversi livelli di potenza, poiché alcune mappe hanno sistemi incredibilmente interconnessi, mentre mappe come “The Skeld” ti permettono di viaggiare solo tra due o tre uscite.

Esistono diversi Sabotaggi che vanno da condizioni di vittoria come Reactor e Oxygen a quelle che interrompono le informazioni come Communications e Lights. Inoltre, gli impostori possono chiudere le porte di stanze diverse. Su alcune mappe, i compagni di squadra possono aprire queste porte risolvendo un enigma, su altre dovranno attendere la durata.

I compagni di squadra esercitano pressione sugli Imposters svolgendo attività che riempiono la barra delle applicazioni in alto a sinistra. Una volta riempito completamente, l’equipaggio vince. L’equipaggio può anche vincere votando l’impostore durante ogni segmento di voto, che può essere attivato premendo il pulsante rosso nella stanza di deposizione delle uova o trovando un cadavere e premendo il corno sulla loro interfaccia utente in basso a destra. Un potente strumento per scoprire se qualcuno non è un Imposter è fargli fare “compiti visivi”. Compiti come sparare agli asteroidi con le armi attiveranno un’animazione che solo i membri dell’equipaggio possono attivare. Se vuoi che questo faccia parte del tuo gioco, devi attivarli nelle impostazioni. Ti mostreremo come.

Regole

Il primo passo per un’esperienza divertente sarà stabilire le regole della casa poiché ogni gruppo tende a giocare a Among Us in modo leggermente diverso. Le regole comprovate e universalmente accettate sono le seguenti:

– Non parlare al di fuori dell’orario di votazione. Prova a silenziarti

– Non impilare troppo l’uno sull’altro (rende impossibile vincere come Imposter)

– Non trasmettere in streaming le persone con cui stai giocando

– Evita di urlare l’uno sull’altro

Altri punti di discussione saranno se permettete o meno il “metagaming”, cioè se qualcuno può accusare un altro in base al suono della sua voce, o trovando il suo comportamento di gioco fuori dall’ordinario. Nella nostra esperienza, il meta-gioco dà un grande sapore all’esperienza di gioco e rende unico ogni gruppo. Ad alcuni piace anche discutere se va bene perdere i compiti, o se ai giocatori dovrebbe essere permesso di rallentarli in base alla loro capacità di giocare a “sceriffo” per la città.

Impostazioni

Una volta che hai deciso le regole della casa, l’host della lobby deve creare un gioco. Qui, le regole sono ancora una volta altamente flessibili, sebbene l’obiettivo di esse dovrebbe generalmente essere quello di mantenere una percentuale di vincita da Imposter to Crew del 50%. Pertanto, le impostazioni ottimali non esistono e devono essere regolate in base alle dimensioni del gruppo e allo stato del metagame in cui si trova il gruppo.

Le impostazioni consigliate sono un buon inizio, ma generalmente suonano molto lentamente. Presto scoprirai cosa funziona meglio per il tuo gruppo, ma i valori più efficaci con cui giocare sono il tempo di discussione, il tempo di recupero delle uccisioni, il raggio di visione e il numero di compiti che l’equipaggio deve risolvere. Sii consapevole di ciò che i diversi valori influiscono sulla comunicazione del tuo gruppo. Meno tempo per la discussione significherà che le persone si sentiranno più frustrate per non aver avuto l’opportunità di condividere le loro informazioni, ma troppe informazioni bloccano anche gli Imposters troppo duramente se l’equipaggio riesce a tenerle d’occhio.

Il valore più importante sarà trovare il giusto rapporto tra Imposters e Crewmates. Consigliamo di avere un Imposter fino a sette membri dell’equipaggio. Solo a otto anni abbiamo trovato due Imposters per iniziare ad essere onesti. A dieci giocatori, due Imposters sono generalmente considerati sufficienti.

Per divertirsi, l’aspetto più importante è avere qualcuno, o un paio di persone, che tengano traccia del flusso del gioco e aggiustino i valori man mano che arrivano, che dovrebbero preferibilmente essere il leader della lobby. Molti combattimenti possono essere ridotti al minimo riducendo i valori di gioco e semplicemente iniziando la partita successiva in modo che i giocatori non possano combattere tra le partite. Un host della lobby che ha il polso del polso dei giocatori contribuirà molto al divertimento che tutti trarranno da Among Us .