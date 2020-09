Xbox Live Gold: tre i titoli gratuiti nel weekend

A partire da oggi, gli abbonati al servizio Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, potranno giocare gratuitamente, per l’intero fine settimana, ben tre titoli di spessore. Questi sono Sea of Thieves, Hunt Showdown e Warhammer Chaosbane.

Hunt Showdown – il titolo Crytek non vi chiederà solo di combattere una pluralità di mostri tra le paludi della Louisiana ma, in qualità di cacciatore di taglie, dovrete vedervela con gli altri cacciatori. Recentemente il gioco è stato aggiornato, vedendo così l’arrivo delle Prove, sfide completabili per guadagnare nuove ricompense.

Warhammer Chaosbane – in Warhammer Chaosbane combatterete contro le orde del Chaos in un mondo dominato dalla magia e dalla guerra. Avrete la possibilità di scegliere tra 5 classi differenti, ognuna di esse con il suo unico set di abilità ed equipaggiamento e scenderete nella battaglia per combattere più di 70 nemici diversi e divinità del Chaos. Potete giocare in singolo o fino a cinque giocatori.

Sea of Thieves – il piccolo gioiello della Rare è il terzo ed ultimo titolo che sarà giocabile gratuitamente questo fine settimana e vi converrebbe, visto che in quei giorni ci sarà anche doppia esperienza e doppia reputazione fino al 21 settembre. Inoltre, la nuova emote verrà data anche ai membri di Xbox Game Pass che giocheranno nel periodo che intercorre tra il 17 e il 20 settembre. Potrete inoltre gustarvi l’evento Estate di Sea of Thieves fino al 30.

Infine, questi titoli saranno scontati in questo periodo, così da potervi permettere di provarlo prima di decidere per un acquisto. Tutti e tre i titoli meritano sicuramente una prova quindi, invitiamo i possessori di un abbonamento al servizio Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate a tenere d’occhio lo store in questo fine settimana!