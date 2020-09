San Francisco Shock celebra il titolo OWL con gli anelli del campionato

I San Francisco Shock si sono premiati per i loro successi durante la seconda stagione dell’Overwatch League. In buona moda da campionato sportivo americano, lo Shock si è procurato enormi anelli di campionato con i nomi di ogni giocatore visualizzati sui lati del pezzo. Sono stati incorporati anche la loro linea di punteggio preferita 4-0 e il loro record sulla mappa 92-16 che avevano raggiunto durante la loro corsa iconica per il trofeo. I giocatori e lo staff che avevano fatto parte della corsa vincente del campionato ma da allora si sono separati dallo Shock come l’MVP della stagione 2 Jay “Sinatraa” Won riceveranno anche un anello.

Labor of love to put these 2019 OWL Champs rings together for the boys. Meaningful design and details with season highlights including 4-0 sweep, 92-16 map record and more. Soooo well deserved. Can’t wait to design for 2020 @overwatchleague Championship! https://t.co/agY4OC7uXI — Andy Miller (@amiller) September 15, 2020

Durante la seconda stagione della Overwatch League, il San Francisco Shock aveva vinto una finale dei playoff di tappa prima di passare ai playoff della stagione. Una volta lì, sono scesi nella fascia inferiore in una partita contro l’Atlanta Reign. Dopo aver perso contro gli Atlantani, lo Shock si scatenò, spazzando via il resto dei loro avversari, comprese le finali senza far cadere una sola mappa. La parte anteriore mostra il logo San Francisco Shock con le parole ” Overwatch Champions” incise sul cerchio.