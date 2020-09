Ci sarà maggior disponibilità di PlayStation 5 al lancio rispetto a PS4

Se, come tantissimi altri, avete passato le ultime 12 o 16 ore a ripetutamente premere il tasto F5 per aggiornare le pagine dei maggiori rivenditori con la speranza di vedere una conferma del preordine di PlayStation 5, non abbattetevi. A quanto pare ci sarà ancora speranza.

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ha recentemente dichiarato al The Washington Post che la disponibilità della nuova ammiraglia Sony al lancio della console, dovrebbe essere maggiore rispetto a quella PS4 del 2013. Nonostante si sia rifiutato di dare numeri certi, Ryan ha affermato che nonostante la pandemia (grosso e ovvio fattore di disturbo per le industrie in questo periodo) la PS5 avrà più unità al lancio.

Avete sicuramente sentito le varie voci degli ultimi giorni riguardo il taglio della produzione delle console per problemi derivanti dalla fabbricazione. Tale report, comunque, è stato poi smentito da Sony stessa qualche ora dopo.

Rimane comunque da vedere quante PlayStation 5 Sony sarà in grado di piazzare nei negozi (non parliamo di vendite, ma di quante unità riuscirà a disporre entro il giorno dell’uscita), ma rimane comunque buono sapere che, nonostante i problemi di quest’anno, Sony abbia trovato un modo per partire meglio rispetto ai tempi di PlayStation 4. Intanto, noi di GamesVillage vi terremo informati su ogni novità nell’ambito videoludico quindi, rimanete tornate a farci visita!