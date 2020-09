Empire of Sin arriverà il 1 dicembre

Romero Games ha annunciato che il suo titolo strategico incentrato sulla mafia americana, Empire of Sin, verrà pubblicato in data 1 dicembre. Le piattaforme su cui l’opera interattiva potrà essere fruita sono Xbox One, Nintendo Switch, PC e PS4.

Durante il Nintendo Direct Mini di ieri, è stato svelato anche un trailer che ci fornisce più dettagli riguardo la nuova avventura. Abbiamo avuto modo di vedere Goldie e la sua gang, i Fortune Tellers. La donna è uno dei tanti boss malavitosi dell’era del Proibizionismo.

Ovviamente, non sarà facile dover prevalere su tutti i nostri nemici. Tuttavia è quello che ci viene richiesto all’interno di Empire of Sin, un gioco davvero interessante. Infine, potete già preordinarlo.