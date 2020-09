Sniper Elite 4 arriverà su Switch questa estate

Dopo aver già pubblicato per Nintendo Switch Sniper Elite V2 Remastered, Sniper Elite 3: Ultimate Edition e Zombie Army Trilogy, era puramente una questione di tempo prima che Rebellion Developments facesse arrivare anche Sniper Elite 4 per la console della grande N.

Ovviamente, per chiunque abbia amato uno dei titoli citati in precedenza sarà un’occasione assolutamente da non mancare. Inoltre, Sniper Elite 4 avrà alcune feature esclusive alla macchina da gioco, come il supporto per Pro Controller.

Nelle ultime ore, è stato anche rilasciato un trailer di annuncio, che specifica la venuta dello shooter per questa estate. Sfortunatamente, non sono state specificate date precisa ma dovrebbe mancare davvero poco.