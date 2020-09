Deathloop sarà un’esclusiva PS5 solo per un anno

Uno degli annunci più affascinanti del PlayStation 5 Showcae è stato, molto probabilmente, proprio Deathloop. Il titolo in questione ci mette nei panni di un assassino che ha il potere di poter tornare indietro nel tempo, in un loop, con l’obiettivo di uccidere i suoi target.

Tuttavia, come è accaduto anche per Final Fantasy XVI e Demon’s Souls Remake, Bethesda ha dovuto specificare che Deathloop sarà un’esclusiva per la console di casa Sony solamente per un anno.

La conferma è arrivata in un post sul blog ufficiale del publisher, che ha chiarito il disguido causato dal trailer di presentazione del gameplay. il quale faceva intendere tutt’altra cosa.