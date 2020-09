PlaySys: il nuovo publisher italiano annuncia il suo titolo next-gen

PlaySys è un’azienda pluriennale nata nel 2007, precisamente a Milano. La suddetta, quindi, può vantare di un solido background di circa 13 anni da quando è entrata nel mondo del game development. Proprio per questo motivo, ha annunciato il suo nuovo titolo next-gen Project Dreams. Tra le creazioni più importanti vanno menzionati Abyssus VR e qb VR, che hanno debuttato nel 2017 all‘E3 di Los Angeles, gamescom di Colonia e ChinaJoy di Shanghai come prodotti di punta per i visori di Pico Interactive

La data di uscita del gioco di nuova generazione è fissata per il 2021 e sappiamo, al momento, che sarà possibile trovarlo solo su PlayStation. PlaySys già ha rassicurato, però, che in futuro la fruizione potrà sbarcare per altre piattaforme. Ovviamente, questo è un titolo provvisorio.

Attualmente, il videogioco è in fase di sviluppo. Tuttavia, sappiamo che sarà un’avventura tridimensionale ambientata in un vasto e colorato mondo esplorabile, che porterà il giocatore a vivere esperienze impreviste in cui le apparenze ingannano.

Di certo si tratta di un concept originale e accattivante. Anche se non disponiamo di ulteriori dettagli, non vediamo l’ora di scoprire di più sulla fruizione tutta italiana.

Il fondatore, Luca Deriu, vanta di una formazione nell’ambito della grafica 3D a livello internazionale, tanto da aver pubblicato diversi manuali sui software Hoepli e EPC. Inoltre, l’uomo è anche docente di arch-viz nei master della Scuola Politecnica di Design (SPD) a Milano e visiting professor in Game Development presso Sataedu in Finlandia.

Di conseguenza, c’era solo da aspettarselo che la nuova creazione utilizzerà dei programmi proprietari, chiamati REAL IES e REAL HDR.

Noi di GamesVillage.it siamo molto contenti della nascita di un’altra corporazione che ha deciso di dedicarsi alla produzione di opere multimediali interattive. Non vediamo l’ora di sapere cosa ci riserverà il futuro per questo nuovo inizio, che è formato da esponenti di altissimo livello. Se volete conoscere di più riguardo PlaySys, vi invitiamo a dare un’occhiata al loro sito ufficiale, dove troverete tutti i progetti passati e le attività svolte quotidianamente dall’impresa.