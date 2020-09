Garena Free Fire 3Volution: arriva il primo torneo su Huawei

Il primissimo torneo di Garena Free Fire 3Volution per dispositivi Huawei è già iniziato ed andrà avanti fino al 30 novembre.

In palio, come premio finale per le prime tre gilde in classifica, ci saranno un HUAWEI MatePad Pro e 500 Huawei Points per il primo gruppo in classifica, un HUAWEI P30 Pro e 300 Huawei Points per la seconda gilda, 200 Huawei Points per la terza.

Oltre alle ricompense citate in precedenza, che saranno assegnate alle prime tre gilde in classifica, saranno concessi settimanalmente dei premi a singoli giocatori. Le sfide tra i gruppi si terranno tutti i weekend, sia di sabato sia di domenica, mentre ogni mercoledì ci sarà un evento infrasettimanale che coinvolgerà i singoli partecipanti.