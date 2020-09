Tatiana Maslany sarà She-Hulk nella nuova serie Disney+

Pochi giorni dopo aver dichiarato che Kat Coiro (Marry Me) dirigerà e produrrà la serie She-Hulk di Disney+ ha finalmente trovato la sua protagonista in Tatiana Maslany di Orphan Black, che secondo Variety è al momento in trattative per recitare nello spin-off Marvel Cinematic Universe.

L’attrice 34enne ha avuto enorme notorietà per la prima volta con il suo ruolo principale in Orphan Black della BBC, per il quale è stata nominata per tre Emmy e un Golden Globe vincendo il primo nel 2016 e, dopo aver dato la sua voce ad una manciata di serie animate è recentemente tornata nel mondo live-action della televisione nel revival di Perry Mason della HBO, che è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione.

La serie She-Hulk è stata ufficialmente annunciata dal direttore creativo della Marvel Kevin Feige lo scorso anno insieme ad altri due spettacoli MCU, Ms. Marvel e Moon Knight. Questo segna il debutto live-action degli iconici supereroi che dovrebbero essere presenti anche nei futuri film MCU. La serie sarà sviluppata e scritta da Jessica Gao, la scrittrice vincitrice di un Emmy dietro l’acclamato episodio della terza stagione di Rick e Morty “Pickle Rick”.

She-Hulk ha debuttato in “Savage She-Hulk” # 1 della Marvel Comics nel 1980, creato dallo scrittore Stan Lee e dall’artista John Buscema. Il suo alter ego è Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner / Hulk, a cui dopo essere stata uccisa viene fornita una trasfusione di sangue da Bruce che la trasforma in un simile mostro verde. In seguito diventa un membro degli Avengers e sostituisce brevemente Ben Grimm in I Fantastici Quattro.

She-Hulk è una delle tante proprietà che i Marvel Studios stanno attualmente sviluppando per il prossimo servizio di streaming Disney +, tra cui The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If …?, WandaVision, Hawkeye, Moon Knight e Ms. Marvel. La serie Winter Soldier sarà la prima ad essere presentata in anteprima nel gruppo, con la prima stagione di sei episodi prevista per il debutto nell’agosto 2020, e non vediamo l’ora di scoprire come sarà Tatiana Maslany nel ruolo!