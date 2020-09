Ryzen 5000: Emergono nuove informazioni

Un nuovo tweet pubblicato dall’ingegnere del software Patrick Schur suggerisce che AMD salterà effettivamente lo schema di denominazione di Ryzen 4000 per i prossimi processori Zen3. Questa strana decisione potrebbe derivare dal desiderio della società di unificare il nome delle prossime Ryzen “Cezanne”, che utilizzano l’architettura Zen3, con i processori desktop Ryzen Vermeer che si riferiscono a entrambi come la serie Ryzen 5000.

Look, what I've found! 🙂 AMD Ryzen 9 5900X (12 Core)

AMD Ryzen 7 5800X (8 Core)

— Patrick Schur (@patrickschur_) September 16, 2020

Il tweet di Patrick ha anche menzionato un paio di Ryzen 5000: La Ryzen 9 5900X con 12 core e la Ryzen 7 5800X con 8 core. Sulla base della denominazione, sembra che il presunto processore a 10 core, trovato su AGESA 1.0.8.1 poco tempo fa, potrebbe non esistere o non verrà lanciato immediatamente. È anche possibile che si chiami 5850X, ma solo il tempo dirà come questa situazione si evolverà.

I processori AMD Zen3 non sono stati annunciati ufficialmente, ma una fonte di VideoCardz afferma che Zen3 è una riprogettazione importante che si concentra su prestazioni e scalabilità. I processori Zen3 porteranno un’ IPC migliorato, 8 core per CCX, un nuovo chip I/O con un controller di memoria potenziato e un SMT migliore. Oltre ad essere più efficiente, il “boost clock” non si concentrerà sul raggiungimento di clock più alti, ma sul sostenerlo per periodi più lunghi.

AMD annuncerà i suoi processori Zen3 l’8 ottobre.