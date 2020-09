Crysis Remastered è ora disponibile: ecco il trailer di lancio

Crytek è lieta di annunciare che Crysis Remastered è ora disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4. La rimasterizzazione dello sparatutto in prima persona è stata sviluppata e ottimizzata in collaborazione con Saber Interactive, e segue il lancio di Crysis Remastered per Nintendo Switch. Crysis Remastered è disponibile in versione digitale tramite l’Epic Games Store, il PlayStation Store, il Microsoft Store e il Nintendo eShop al prezzo di €29,99.

I giocatori che acquisteranno il gioco entro le prime tre settimane dal lancio sull’Epic Games Store riceveranno anche una colonna sonora e una carta da parati di Crysis. I giocatori che acquisteranno Crysis Remastered nello stesso periodo sul PlayStation Store riceveranno un Crysis Remastered PlayStation Theme come bonus di lancio.

Ecco le dichiarazioni di Steffen Halbig, Project Lead:

Il nostro obiettivo era quello di migliorare la fedeltà visiva per una vasta gamma di PC e di utilizzare tutte le capacità tecniche delle attuali console, offrendo al contempo lo stesso grande gameplay per cui Crysis è noto”, ha detto Steffen Halbig, Project Lead. “Naturalmente, siamo entusiasti di invitare una nuova generazione di giocatori a mettersi in forma e a sperimentare Crysis, aggiornato e rimasterizzato per sfruttare l’hardware di oggi e i progressi di CRYENGINE.

Crysis Remastered è un sandbox tutto focalizzato sull’azione. Aggiornato con grafica rimasterizzata, incluse texture di alta qualità, risorse artistiche migliorate e molto altro ancora. Per la prima volta in questa generazione di console, il ray tracing basato su software di Crytek arriva su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Su PC, la tecnologia hardware-agnostica di CRYENGINE porta il ray tracing su una vasta gamma di GPU contemporanee. Inoltre, il titolo supporta il ray-tracing basato su hardware utilizzando l’estensione VKRay Vulkan di NVIDIA al momento del lancio e la tecnologia NVIDIA DLSS sarà presto aggiunta, per le GPU NVIDIA GeForce RTX.

In Crysis Remastered, i giocatori affrontano un’invasione aliena, armati di una potente Nanosuit che fornisce forza, armatura, velocità e capacità di occultamento. I giocatori scelgono il proprio percorso mentre combattono attraverso il mondo aperto di Crysis, distruggendo ostacoli, guidando veicoli e usando un’enorme armeria di armi modulari per dominare i nemici su campi di battaglia in continua evoluzione.