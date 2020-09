VALORANT: i NiP ingaggiano Sayf

Il roster di VALORANT dei Ninjas in Pyjamas avrà un’ulteriore aggiunta tra i suoi ranghi. Parliamo di Saif “Sayf” Jibreel, ex giocatore professionista dell’altrettanto famoso shooter competitivo di Valve Counter-Strike: Global Offensive.

L’organizzazione ha inoltre spostato in panchina Damien “Hyp” Souville e Enzo “Fearoth” Mestari, entrambi acquisiti a metà luglio. Sayf ha già disputato diverse competizioni all’interno dello sparatutto in prima persona di Riot Games, militando per i Bonk. Proprio questi ultimi riuscirono a battere i NiP al LVL Clash Two di agosto, per poi perdere in finale contro i G2.

L’annuncio del nuovo arrivo è stato fatto direttamente dal profilo Twitter ufficiale della squadra