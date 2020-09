Global Esports Federation inizia una partnership con Arab Esports Federation

Global Esports Federation ha annunciato che a partire da oggi inizierà la partnership con Arab Esports Federation. L’obiettivo comune delle due organizzazioni è quello di incrementare lo sviluppo del mondo degli Esports nella regione dell’Africa e Arabia.

Ovviamente, i mercati in questione hanno il potenziale adatto al fine di fornire eventi e spettacoli per tutta la popolazione locale. Non sono stati specificati i termini dell’accordo nel dettaglio, ma sappiamo con certezza che la volontà principale è quella di aiutare l’ecosistema degli sport elettronici delle nazioni locali a crescere ed assumere sempre più importanza.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di osservare i risvolti della situazione. Con la speranza che gli Stati in questione possano diventare un esempio positivo per tutti gli altri.