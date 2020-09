Michel Ancel lascia l’industria del gaming dopo 30 anni

Michel Ancel, creatore di Rayman e Beyond Good and Evil, ha lasciato l’industria dei videogiochi per focalizzarsi sulla sua seconda passione: la natura. Come fa sapere in un suo post su Instagram, che potete vedere in fondo alla notizia, dopo trent’anni ha deciso di mettere da parte il lavoro nei videogiochi per un progetto nel mondo reale in un santuario faunistico dedicato all’educazione, l’amore per la natura e gli animali selvaggi.

I due progetti videoludici a cui Ancel stava lavorando, Beyond Good e Evil 2 di Ubisoft Montpellier e WiLD di Wild Sheep Studio, sono ancora in fase di sviluppo dai rispettivi team e come dice lo stesso Ancel “stanno andando alla grande”. Queste le sue parole: “Molti di voi potrebbero voler sapere cosa succederà a WiLD e Beyond Good and Evil 2. Nessun problema, da molti mesi ormai i team sono autonomi e i progetti stanno andando benissimo. Presto ci saranno cose belle da vedere.

Ecco il post su Instagram di Michel Ancel sul suo ritiro dall’industria dei videogiochi.

Oltretutto, anche Ubisoft, attraverso Guillaume Brunier, il senior producer di Beyond Good and Evil 2, ha scritto a riguardo:

Ciao ai fan di Beyond Good and Evil e Space Monkeys — Come abbiamo detto di recente, Beyond Good and Evil 2 è ben avviato e al momento ci stiamo concentrando sullo sviluppo principale e sulle milestone della produzione. Con questo in mente, volevamo informarti di alcuni cambiamenti al team e darvi un aggiornamento sui nostri prossimi traguardi.

Cambiamenti di squadra: come ha detto oggi tramite Instagram, Michel Ancel ha deciso di smettere di lavorare nei videogiochi per concentrarsi su altri progetti personali, e non farà più parte del team di Beyond Good and Evil 2. Per anni, Michel ha trasmesso la sua visione creativa e ci ha aiutato a rimanere fedeli all’incredibile universo di Beyond Good and Evil. La sua passione senza compromessi ci ha spinto a ridefinire ciò che era possibile creare un mondo di fantascienza ampio, multiculturale e futuristico. Mentre andiamo avanti, siamo tutti impegnati a rimanere fedeli a questa visione.

Come ha detto anche Michel, è da un po’ di tempo che non era direttamente coinvolto in Beyond Good and Evil 2, poiché il team ha lavorato duramente per costruire sulla solida base creativa che ha contribuito a plasmare. La forza collettiva del team ci ha portato sulla buona strada per sviluppare un action adventure di punta di prossima generazione. Di recente abbiamo superato un’importante pietra miliare interna, fornendo una build che dimostra il nostro Space Pirate Fantasy e offre ore di gioco e un incredibile livello di libertà in una sandbox online, sulla base della promessa delle nostre tech demo mostrate all’E3. Sono incredibilmente orgoglioso della perseveranza del team, della dedizione reciproca e dell’impegno continuo per sviluppare un gioco straordinario.

Abbiamo ancora molto da fare e stiamo aumentando le dimensioni del team per aiutare il progetto. Di recente abbiamo aggiunto Ubisoft Paris come studio partner e negli ultimi sei mesi molte nuove persone si sono unite a noi qui in Ubisoft Montpellier. Se sei interessato a far parte del team, visita il nostro sito delle carriere e cerca la parola chiave “Beyond Good and Evil 2.”

Prossima tappa: puntiamo a condividere di più e mostrarvi il gioco in azione l’anno prossimo, una volta superati i prossimi traguardi di produzione interna.

Sappiamo che molti di voi sono ansiosi di sentire di più dal team, ottenere maggiori dettagli sulla storia e sull’universo e provare il gameplay. Siamo altrettanto entusiasti di condividere tutto questo con voi, ma ci prenderemo il tempo necessario per farlo bene. Vogliamo andare oltre le grandi aspettative che avete per noi e che abbiamo per noi stessi.