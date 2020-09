Disintegration: il multiplayer verrà tolto molto presto

Private Division e V1 Interactive hanno portato con sé alcune notizie decisamente spiacevoli per Disintegration, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso della giornata, entrambe le aziende hanno fatto sapere che il comparto multiplayer della produzione cesserà molto presto di esistere, e questo avverrà dal 17 novembre, rendendo unicamente disponibile la campagna.

Questa scelta drastica apportata dal team di sviluppo è stata presa a causa dell’inattività dei giocatori in tale modalità, costringendo all’azienda di chiudere i battenti per quanto riguarda il multiplayer del prodotto. Ecco le dichiarazioni di entrambe le compagnie:

Abbiamo preso la difficile decisione di rimuovere le modalità multiplayer di Disintegration dal gioco su tutte le piattaforme. Questo avverrà per fasi nei prossimi mesi, a partire da oggi con la rimozione del negozio in-game, e si concluderà il 17 novembre con la rimozione completa del multiplayer. La campagna per giocatore singolo rimarrà pienamente giocabile in avanti”.

Sia dal team di sviluppo di V1 Interactive che dal gruppo editoriale della Private Division, ci atteniamo ai rischi creativi assunti per il lancio di un gioco unico e rivoluzionario creato da questo piccolo ma talentuoso e appassionato team. Mentre la nostra base di giocatori ha mostrato interesse per la campagna per giocatore singolo, il gioco ha purtroppo faticato a costruire un pubblico significativo, necessario per un’esperienza multiplayer avvincente. Dopo aver soppesato le opzioni, abbiamo preso collettivamente la decisione di far tramontare il supporto multiplayer.