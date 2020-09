Devil May Cry 5 Special Edition non confermato per PC

C’è stato un periodo in cui sembrava che la serie Devil May Cry sarebbe stata una delle tante IP in decomposizione nel cimitero dei franchise di Capcom, ma sembra che la serie d’azione si sia semplicemente rifiutata di morire e sia tornata ruggendo, con una vendetta in pieno stile Devil May Cry 5. Una versione in edizione speciale è stata anche annunciata dal nulla durante lo showcase Playstation 5 di Sony all’inizio di questa settimana, come titolo di lancio per le console di prossima generazione. Ma sembra che gli utenti PC rimarranno esclusi, almeno per ora.

L’edizione speciale aggiunge ovviamente diverse cose, come Vergil giocabile, modalità Turbo, difficoltà Legendary Dark Knight e ray-tracing. Tutto ciò sarà esclusivo per le versioni di prossima generazione, ad eccezione di Vergil, che sarà un DLC per tutte le versioni vanilla del gioco sui sistemi attuali e PC, a proposito del quale Capcom ha confermato a Eurogamer che al momento non ci sono piani per la Special Edition sulla piattaforma. Un portavoce ha detto al sito che al momento l’azienda è concentrata sull’ottimizzazione per PS5 e Xbox Series X / S.

“Il titolo è stato specificamente sviluppato e ottimizzato per beneficiare l’architettura di sistema e aumentare la potenza di elaborazione offerta da PS5 e Xbox Series X, quindi ci stiamo concentrando su queste piattaforme. Al momento, non è previsto il rilascio di DMC5SE su PC. “



È una decisione piuttosto strana, visto l’effettivo successo che le versioni PC di titoli del genere raccolgono di solito. Potrebbe essere possibile che avessero semplicemente bisogno di concentrarsi sull’uscita del gioco per il lancio delle nuove console e arriveranno su PC più tardi, ma per ora sembra che avremo bisogno di una PS5 o Xbox Series S / X per poter ottenere tutto il possibile da Devil May Cry 5 Special Edition.