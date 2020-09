Messi a confronto i tempi di caricamento di Xbox Series S con quelli di Xbox One S

Sicuramente in tantissimi state aspettando il debutto delle console next-gen, che arriveranno sul mercato nel corso di novembre 2020. Però, proprio per stuzzicare gli appassionati riguardanti alcune delle caratteristiche della nuova console, sono stati presi in esame i tempi di caricamento tra Xbox Series S e Xbox One S, facendovi anche notare le differenze con l’utilizzo dell’SSD presente nella macchina di prossima generazione.

Il gioco eseguito per fare test è stato The Outer Worlds, dove vediamo Xbox Series S stravincere alla grande contro Xbox One S. Insomma, grazie alla prossima generazione, i giocatori potranno essere sicuri che i tempi di caricamento saranno nettamente inferiori rispetto alla precedente generazione.