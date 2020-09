Devil May Cry 5 Special Edition: svelate le Box Art

È passato già un anno da quando abbiamo assistito all’improbabile ritorno della classica serie d’azione di Capcom con Devil May Cry 5 (di cui, se volete, trovate qui la nostra recensione). La serie era stata riavviata una volta con una nuova continuità, ma questo gioco era tornato ai vecchi canoni e sembrava essere un vero successo per Capcom. Ora è il momento di tornare ancora una volta con una versione in edizione speciale annunciata di recente. Il gioco sarà un titolo di lancio per le console di prossima generazione e ora diamo un’occhiata alla confezione.

Capcom ha rivelato la box art per il titolo e contiene tutti i personaggi principali della versione originale come Vergil, la cui aggiunta come personaggio giocabile è una delle grandi cose di questa versione. È un po ‘… più impegnativo del rilascio vaniglia, ma fa capire il punto.

Devil May Cry 5 Special Edition uscirà al lancio per PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Non è chiaro se il rilascio fisico arriverà contemporaneamente al lancio digitale, ma sicuramente non avverrà su PC, almeno per il momento.