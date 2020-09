TikTok e WeChat saranno bannati domenica dagli Stati Uniti

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti bandirà TikTok e WeChat dagli Stati Uniti a partire da questa domenica.

Mentre TikTok sarà ancora disponibile per l’utilizzo per chi già lo possiede (da Domenica non sarà più neanche scaricabile dallo store), WeChat deve affrontare restrizioni più severe: le nuove regole rendono illegale il trasferimento del traffico Internet da WeChat o l’utilizzo di qualsiasi codice o servizio dall’app, incluso il trasferimento di fondi e l’elaborazione dei pagamenti.

Queste regole verranno applicate anche a TikTok successivamente (il 12 novembre, per essere precisi) se ByteDance non ha raggiunge un accordo per vendere le attività statunitensi a una società americana.

Oracle ha eliminato Microsoft dai suoi colloqui di vendita con Bytedance, ma pochi giorni fa CGTN (una stazione televisiva in lingua inglese di proprietà della Cina) ha riferito che l’azienda cinese non venderà nulla ad una società statunitense.

Ora gli addetti ai lavori della Casa Bianca affermano che il presidente Trump ha rifiutato i termini dell’accordo tra Oracle e ByteDance e prevede di bloccare anche TikTok.