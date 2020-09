World of Warcraft: disponibile l’ultimo corto sull’Aldilà

Sui canali social di World of Warcraft è stato pubblicato Aldilà – Revendreth, il quarto e ultimo capitolo della nuova serie animata Aldilà creata per Shadowlands.

In questo nuovo corto Sire Denathrius, sovrano di Revendreth, rassicura la sua gente con un messaggio durante l’attuale periodo di siccità d’Animum, risorsa vitale delle Terretetre. Nonostante la misteriosa carestia che ha colpito il loro regno, egli farà in modo che il regno continui a prosperare… ammesso che i sudditi ripongano in lui la fiducia più assoluta.

Aldilà è una serie di corti animati divisa in quattro parti realizzata per presentare le Congreghe che dominano le nuove zone di Shadowlands, nuova espansione di World of Warcraft, che verrà pubblicata il 27 ottobre.