A Rainy Day in New York: in arrivo il nuovo film di Woody Allen

MPI Media Group e Signature Entertainment hanno annunciato la data di uscita negli Stati Uniti della nuova commedia romantica di Woody Alle, A Rainy Day in New York, dopo oltre un anno da quando è stato ritardato da Amazon Studios. Originariamente previsto per l’uscita nel luglio 2019, il film con protagonisti Timothée Chalamet (che vedremo anche come protagonista di Dune) ed Elle Fanning uscirà nelle sale venerdì 9 ottobre. L’annuncio della data è arrivato anche con il rilascio di un nuovo affascinante trailer.

A Rainy Day in New York racconta la storia di una coppia di innamorati del college, Gatsby e Ashleigh, i cui piani per un weekend romantico insieme a New York City vengono delusi non appena la luce del sole si trasforma in pioggia scrosciante. I due si separano presto, e ognuno ha una serie di incontri casuali e avventure comiche da solo. Nel corso di una piovosa giornata da sogno a New York, Ashleigh scopre che potrebbe non essere chi pensava di essere e Gatsby scopre che mentre vivi solo una volta, una volta è sufficiente se trovi la persona giusta.

Il film è interpretato dal canidato all’Oscar Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schreiber.

A Rainy Day a New York è stato ritardato e abbandonato da Amazon dopo che l’accusa di abuso sessuale del 1992 della figlia di Allen, Dylan Farrow, contro suo padre è riemersa di nuovo nel 2017, coincidendo anche con l’ascesa del movimento Me Too. A causa di questa rivelazione, alcuni membri del cast, tra cui Chalamet e Gomez, hanno donato il loro stipendio a RAINN e Time’s Up. Dal trailer sembra essere sullo stile di Midnight in Paris, ma sicuramente la storia offre degli spunti molto diversi di riflessione e ispirazione. Purtroppo ancora non sappiamo quando il film arriverà in Italia, ma nel frattempo potete scoprire tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.