Need for Speed Hot Pursuit Remastered classificato in Corea del Sud

Need for Speed Hot Pursuit Remastered è stato oggetto di rumors e voci di corridoio per diversi mesi: dopo essere stato menzionato per la prima volta a giugno, da allora il titolo è stato visto in più elenchi di rivenditori e, a questo punto, anche in assenza di un annuncio ufficiale da parte di EA, sembra probabile che il gioco verrà rilasciato prima o poi.

E potrebbe essere prima. Come notato da Gematsu su Twitter, Need for Speed Hot Pursuit Remastered è stato recentemente valutato per Playstation 4 dal Game Rating and Administration Committee (GRAC) in Corea del Sud. Ai giochi viene assegnata la classificazione in base all’età solo quando sono prossimi al lancio e, visto ciò, un annuncio ufficiale di questo gioco potrebbe essere dietro l’angolo.

I rapporti hanno suggerito che il remaster uscirà su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nel frattempo, il prossimo nuovo gioco del franchise è attualmente in fase di sviluppo presso Criterion, che era anche gli sviluppatori dell’originale Need for Speed: Hot Pursuit (ovvero la versione 2010).