Demon’s Souls: rivelato il bonus del preordine

Tutti abbiamo visto uno dei titoli di lancio per PlayStation 5 più atteso dell’anno, Demon’s Souls. Oggi, qualcosa è stato svelato ma, probabilmente essendo un errore, quel qualcosa è stato immediatamente tolto. Fortunatamente, l’internet non si fa sfuggire nulla, quindi è comunque trapelato il contenuto di cui vi stiamo per parlare.

Poco dopo il gameplay reveal durante lo showcase dedicato a PlayStation 5, le pagine di preordine sono risultate disponibili e, tra queste, vi era una pagina in particolare per Demon’s Souls. Il “particolare” era dato da un’aggiunta come bonus di preordine del titolo From Software, come potete vedere nell’immagine.

Sebbene sia stata rimossa, la pagina mostrava una nuova arma, la Falce del Mietitore, arma simile (se non identica) a quella usata da un boss del gioco. Tale arma richiede sia destrezza che forza per essere usata a dovere. Non è chiaro il perchè la pagina sia stata eliminata, ma sicuramente conferma il fatto che nuovi oggetti verranno aggiunti al titolo e, quest’arma potrebbe con ogni probabilità non essere l’unica.

Infine, vi ricordiamo che Demon’s Souls sarà disponibile dal giorno 12 novembre con l’uscita della nuova ammiraglia Sony, PlayStation 5 e qui, qualora non l’aveste già vista, c’è la nostra anteprima del ttiolo targato From Software.