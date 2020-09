JETT The Far Shore: rimandato al 2021

Durante l’evento PlayStation di giugno, era stato svelato JETT The Far Shore, nuova ip di Superbrothers e Pine Scented Software. Di oggi è l’annuncio che l’uscita dell’action-adventure fantascientifico sarà posticipato. Inizialmente previsto per la fine del 2020, il gioco arriverà invece nel 2021, ma ancora non è stata ufficializzata una data precisa. La cosa sicura è che il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite l’Epic Games Store.

Ecco la dichiarazione delle aziende sul ritardo:

Svelare JETT The Far Shore nel giugno 2020 è stato un brivido assoluto, ed è stato un piacere poterlo mostrare dopo essere stati nascosti per così tanto tempo.

La squadra JETT si è commossa ed è stata motivata dall’amore, dalla curiosità e dal supporto arrivati sul nostro cammino. Siamo lieti di annunciare che, nel poco tempo avuto, abbiamo fatto molta strada e che JETT si preannuncia essere qualcosa di veramente speciale.

Tuttavia, al momento sembra che abbiamo bisogno di più tempo per programmare JETT e per completare questo viaggio interstellare in buone condizioni. Il gioco sarà pronto nel 2021 su console PlayStation e PC su Epic Games Store. Sono tempi frenetici, quindi abbiamo dovuto rivedere la nostra traiettoria. Quando arriverà sarà fantastico.