Watch Dogs 2 e Football Manager 2020 gratis su Epic Games Store

Questa settimana, Epic Games offre ancora una volta titoli gratuiti dal suo vault. Questa volta è il turno di tre titoli piuttosto importanti. Parliamo di Watch Dogs 2 (già offerto gratuitamente da Ubisoft durante il suo primo evento Ubisoft Forward) e Football Manager 2020. In più troverete anche Stick It to the Man. Ovviamente avrete bisogno di un account Epic Games per riscattarli e scaricare il launcher proprietario.

Watch Dogs 2 venne pubblicato nel 2016 ed è stato praticamente un grosso miglioramento al primo titolo. Impersonerete l’hacker Marcus Holloway, il quale entra a far parte di DedSec dopo esser stato condannato dalla ctOS 2.0 a San Francisco. La missione del gruppo sarà quella di eliminare ctOS prima che quest’ultima possa far del male alla gente.

Football Manager 2020 è l’ultimo titolo simulativo dalla Sports Interactive e ha al suo interno 53 paesi e 26 leghe. È ancora molto popolato e potrebbe essere il titolo di partenza per coloro che hanno sempre voluto giocare un gioco manageriale di questo tipo, essendo ora gratis per qualche giorno.

Infine, Stick It to the Man è un divertente puzzle game che vede come protagonista Ray, il quale si ritrova improvvisamente con un braccio che fuoriesce dal suo cervello, assieme a dei poteri psichici, come la lettura del pensiero e altro. Non è di certo una brutta selezione di giochi e anzi, garantirebbe molte ore di gioco. Avrete tempo fino al 24 settembre per farli vostri, gratuitamente e per sempre. Attenzione al prossimo titolo gratuito, si tratta di RollerCoaster Tycoon 2 Complete Edition.