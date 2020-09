Matrix 4: secondo Keanu Reeves è una storia d’amore

Matrix 4 è recentemente tornato alle riprese dopo una pausa nella produzione e, mentre i dettagli specifici riguardanti la trama del film continuano a rimanere un mistero, il protagonista Keanu Reeves ha rivelato alcune indiscrezioni su ciò che il pubblico può aspettarsi.

“Abbiamo una regista meravigliosa, Lana Wachowski, e ha scritto una bellissima sceneggiatura che è una storia d’amore, è fonte di ispirazione. È un’altra versione, una chiamata a svegliarsi ed ha una grande azione. Tutto sarà rivelato. “

Keanu Reeves è pronto a riprendere il ruolo di Neo, nell’imminente quarto episodio del franchise. Durante la recente intervista, Reeves ha confermato che attualmente sta girando il film a Berlino e ha detto: “Siamo qui a cercare di fare un po’ di magia”.

La trama del quarto Matrix è così misteriosa che molti hanno teorizzato che il film potrebbe essere un prequel. Considerando la fine di Neo e Trinity nell’epilogo di Matrix Revolutions del 2003, così come l’idea insillata in Matrix Reloaded che c’erano state molte versioni precedenti del Prescelto, l’idea del prequel non è così folle come può sembrare inizialmente. Tuttavia,durante l’intervista è stato chiesto all’attore se fosse così, e Reeves che ha bocciato quella teoria dicendo: “No, no. Non si va nel passato”.

Invece in una precedente intervista Carrie-Anne Moss, che sta riprendendo il suo ruolo di Trinity in Matrix 4, ha parlato della sceneggiatura dicendo:

“Quando mi è stata presentata nel modo in cui mi è stata presentata, con incredibile profondità e tutta l’integrità e il talento artistico che potresti immaginare, ho pensato: “Questo è un regalo”. È stato semplicemente molto emozionante “.

I dettagli della trama più specifici di Matrix 4 vengono tenuti rigorosamente segreti, ma quello che sappiamo è che, oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, nel cast troviamo anche Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson che riprendono tutti il loro rispettivi ruoli delle puntate precedenti. Il film vedrà anche una serie di volti nuovi tra cui Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith e Ellen Hollman.